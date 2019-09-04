الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفًا أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قروش خلال نهاية التعاملات المسائية اليوم في بنكي التجاري الدولي CIB وكريدي أجريكول، وسجل نحو 16.46 جنيه للبيع و16.56 جنيه للشراء ويمثل أقل سعر للدولار مقارنة بباقي البنوك.



واستقر السعر في بنوك الأهلي المصري ومصر والأهلي المتحد والمصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، مصر إيران للتنمية، عودة، الأهلي اليوناني، hsbc"، ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع مقابل 16.48 جنيها للشراء.



واحتفظ مصرف أبو ظبي الوطني، بقائمة البنوك الأعلى سعرًا ليسجل 16.62 جنيه للبيع مقابل 16.54 جنيه للشراء.



ويتوقع عدد من الخبراء استمرار تراجع سعر الدولار ليصل إلى أقل من 16 جنيه خلال الفترة المقبلة بحسب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.