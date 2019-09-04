محمد الشهاوى: أخاف الموت قبل الوصول لـ«القصيدة الغزالة»

منح الشاعر الكبير محمد الشهاوى عمره، الذى وصل إلى ٨٠ عامًا، للقصيدة التى اعتبرها ملاذه ومسكنه ومأكله ومشربه، لدرجة أنه لم يعد يخشى شيئًا فى الحياة إلا أن يموت قبل أن يكتب القصيدة التى يتمناها. يؤمن محمد الشهاوى، الحاصل مؤخرًا على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، كما يقول فى حواره مع «الدستور» - بأن بذل مشاعره ووجدانه فى «قصيدة عظيمة» أهم وأفضل من أى تكريم، معتبرًا أن الشعر عوضه كثيرًا بكثير من البهجة والسعادة، سواء عند مشاركته فى إحياء أمسيات وندوات شعرية بمختلف محافظات الجمهورية، أو عند لقائه أصواتًا شعرية شبابية واعدة.

■ بداية.. هل تأخر حصولك على جائزة الدولة التقديرية؟

- «الشعر صعب وطويل سلمه»، والتقدير الأكبر يأتى من القصيدة العظيمة التى يبذل فيها الشاعر وجدانه ومشاعره، فإن كانت «التقديرية» تأخرت عوضنى الشعر بالكثير من الفرح والبهجة والسعادة، ومع ذلك أعتبر حصولى عليها تكريمًا لمشوارى وانتصارًا للشعر وتجربته، خاصة أنها الجائزة الأولى المقترنة بالدولة المصرية التى أحصل عليها، بعد أن كُرمت فى الخارج كثيرًا.

ففى يناير الماضى، تم اختيارى لأكون «شخصية العام» فى مهرجان الشعر العربى بإمارة «الشارقة»، والاختيار جاء من حاكم الشارقة نفسه، الدكتور سلطان القاسمى، وأبلغنى به رئيس دائرة الثقافة، الدكتور عبدالله العويس، وذهبت إلى هناك وتم تكريمى والاحتفاء بتجربتى بشكل كبير، وهذا فرح كبير حققته لى عدالة السماء.

■ قلت من قبل إنك «أوقفت حياتك على الشعر».. ما الذى أعطاه لك الشعر؟

- الشعر أعطانى أكثر مما يتصور كل الناس، أعطانى الفرح والإحساس بجمال الحياة، وفرصة السفر إلى كثير من بلاد الله، شرقًا وغربًا، وأن ألتقى فى كل عام على الأقل تجمعات الأدباء والكتاب فى المؤتمرات والمعارض.. هذا «الفرح الإنسانى» عندما أعيشه وأراه فى وجوه أحبابى وأصدقائى، وعندما أكتشف أيضًا أصواتًا شعرية جديدة مبشرة، أكبر مما فزت به ونلته من جوائز.

أما عن الماديات، فأنا طوال عمرى أعطى الشعر ولا آخذ منه، أسافر على نفقتى الخاصة كل محافظات الجمهورية لإحياء الندوات والأمسيات وأعود بلا أى عائد سوى الفرح، لكن عدالة السماء لا بد أن تتحقق بالشكل الذى يختاره الله.

■ كيف ترى نظرة النقاد لشعر محمد الشهاوى؟

- لا أرى ظلم النقاد ولا الغبن الاجتماعى ظلمًا، والظلم الحقيقى لدىّ هو أن يتقاعس الإنسان أمام موهبته ولا يتشبث بها وينتج جديدًا، فالخسارة الكبرى التى يعيشها المبدع هى أن تتقهقر خطاه ولا يعيش من أجل موهبته ويدع الفرصة لأن تهرب من يديه، لذا، أنا لم أظلم لأننى لم أتخل عن موهبتى، ويوم أن أتخلى عن موهبتى فهذا هو الظلم العظيم، أما كل ما وقع من ظلم، من وجهة نظر الآخرين علىّ، فليس ظلمًا ما دامت القصيدة لم تهرب منى.

■ هل هناك أمل فى ولادة جيل شعرى جديد؟

- أنا «شاعر جوال وسندباد»، أدرك الواقع المصرى والعربى جيدًا من خلال التحامى بالتجارب الجديدة ومن خلال قراءاتى، والأكيد أن هناك أصواتًا شبابية فى الشعر، خاصة فى الشعر الفصيح المتوهج بشكليه القديم والحديث، رائعة ومبشرة للغاية، وصادفت الكثير منها فى المحافظات، وهم الدليل الحقيقى على أن الشعر فى مصر بخير وسيظل إلى يوم القيامة.

■ ما تقييمك لاهتمام وزارة الثقافة بالمبدعين والمفكرين من أبناء الأقاليم؟

- دائمًا الأنشطة تتطلب مخصصات مادية لتقام فعاليات على مستوى ما نتمنى، وربما لظروف المرحلة فإن القصور الموجود فى الأقاليم ناتج عن ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة، ويوم أن تهتم الدولة بالإبداع نفس اهتمامها بالألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم لن يُحرم مكان ناءٍ ولا كفر ولا نجع من حقه الطبيعى فى وصول الثقافة إليه.

■ كيف تتحقق خطة «بناء الإنسان» التى أعلنت الدولة عن تنفيذها فى الفترة المقبلة؟

- أتصور أن الإبداع بشكل عام، والإبداع المكتوب بشكل خاص، هو القادر على أن يصلح أو أن يحقق ما عجزت عنه السياسات، لأن الإبداع يخاطب فى الإنسان أبدع وأجمل وأروع ما فيه، مشاعره وعواطفه، وقلبه وأحلامه وطموحاته، ونحن فى أمس الحاجة إلى إعادة الإنسان إلى إنسانيته وعاطفته وإلى حلمه بيوم جميل وغدٍ أجمل، فالإبداع وحده هو القادر جدًا على أن يعيد مسيرة الإنسان إلى إنسانيته، والكون إلى كونيته الجميلة، لأن الإنسان هو فؤاد ووجدان، بقدر ما هو عقل وفكر.

■ ما رؤيتك لمواجهة التطرف والإرهاب من خلال الثقافة؟

- مواجهة الإرهاب والتطرف تتم بالفكر والوعى الجمالى والثقافة الحقيقية وإطلاق الحريات الرشيدة، لأن الحرية غير الرشيدة فوضى، ويكذب من يقول إن هناك فوضى خلاقة، الفوضى دائمًا هدامة، ونحن فى حاجة إلى الحرية بمعناها الجمالى والسامى والراقى.

■ كيف ننجح فى مهمة تجديد الخطاب الدينى؟

- تجديد الخطاب الدينى يكون بفكر المستنيرين من أهل الدين، لا من قبل المجتهدين، فالتخصص شىء مهم جدًا فى كل فروع الحياة، وفى الدين بشكل خاص، حتى لا تترك الساحة لكل من هب ودب، ليصير مفتيًا يفتى وهو فى أمس الحاجة لأن يُفتى له.

والمؤتمرات التى تقيمها وزارة الثقافة فى إطار خطط تجديد الخطاب الدينى يتوقف نجاحها ومساهمتها الإيجابية على الموضوعات أو الفعاليات التى تطرح، وعلى مقدار المتحدثين فى تلك المؤتمرات، وأتمنى أن يكون كل المتحدثين أو أصحاب الأوراق مؤهلين لأن يتحدثوا إلى الشباب.

■ هل للكتاب والأدباء دور فى ذلك؟

- الكتاب والأدباء يحق لهم المشاركة فى قضية تجديد الخطاب الدينى، لكن ليس بالمعنى الإطلاقى، لكنه يحق لمن هو يستحق، ولمن يقول شيئًا حقيقيًا ويضيف إلى الفكر بمعناه المطلق.

■ أخيرًا.. كتبت مقالًا بعنوان «هل يجب علينا أن نخاف الموت؟».. أتخشى الرحيل عن الدنيا؟

- لا أتصور أن الخوف من الموت يدفعنى للتوقف عن الكتابة، وما دام الخوف من الموت لم يدفعنى لهذا فهذا خوف عبثى، فنحن ولدنا لنموت فى النهاية، فإذا كان هناك من خوف فهو الخوف أن يجىء الموت ولم تتحقق لى «القصيدة الغزالة» التى أطاردها ليلًا ونهارًا وهى تثب وثبات تجعل المسافات بين واقعى والحلم دائمًا قائمة، أكثر ما أخاف أن أرحل عن هذه الدنيا وهذا العالم ولم تتحقق لى «القصيدة الأمنية والحلم».

