القبض على إرهابي مصري في لبنان

أوقف الجيش اللبناني، مصري متهم بالتورط في قضايا إرهاب لانتمائه إلى تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي.



وألقت المخابرات التابعة للجيش اللبناني القبض على "فادي إبراهيم أحمد علي " وشهرته "أبو خطاب"، في أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وفق قناة "سكاي نيوز".



وأوضح الجيش اللبناني أن المصري الموقوف أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين، حيث شكل خلية تعمل لصالح تنظيم "داعش"، وتم توقيف معظم أفرادها حيث خططت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني، وبعض الأماكن الدينية والسياحية في لبنان.



واتهمه الجيش اللبناني بالمشاركة في معارك ضد الجيش في طرابلس شمالي لبنان عام 2014، ضمن مجموعة الإرهابييْن أسامة منصور وشادي المولوي.



وكشفت التحقيقات أن أبو خطاب غادر مخيم عين الحلوة في سبتمبر 2017، ثم عاد إلى المخيم في فبراير 2018، معاودا نشاطه في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.