ترامب: لن نرفع العقوبات المفروضة على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران، مشيرًا إلى أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق.



وردًا على سؤاله بشأن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال الرئيس الأمريكي: "إن كل شيء ممكن".



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران تتعلق بشركات شحن وتجارة وناقلات نفط، حسبما أفادت شبكة "العربية. نت"، في نبأ عاجل لها.



وأوضحت واشنطن، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تشمل 16 كيانًا و10 أفراد و11 سفينة، لافتة إلى أن الحرس الثوري استخدم شبكة لنقل النفط للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.



من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن المكافأة المالية التي خصصتها وزارة الخارجية الأمريكية، تعتبر أداة جديدة لمنع الحرس الثوري وفيلق القدس من دعم الإرهاب من خلال تهريب النفط.