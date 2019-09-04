موزمبيق تفوز على موريشيوس وتعادل جنوب السودان وغينيا الاستوائية في تصفيات مونديال 2022

حقق منتخب موزمبيق انتصارا ثمينا علي مضيفه منتخب موريشيوس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء بملعب أنجالاي في ذهاب المرحلة الاولي من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2022.



ويقام لقاء العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل بملعب دو زيمبيتو.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وبنفس التصفيات تعادل منتخب جنوب السودان مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية بهدف لكل منهما في اللقاء الذي اقيم بينهما بملعب الهلال، ويقام لقاء العودة بينهما يوم الأحد المقبل بملعب مالابو الجديد.