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رياضة

انطلاق الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.. غدا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:38 م
جريدة الدستور
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تنطلق غدا مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، دون مشاركة المنتخبات الأعلى تصنيفا في كل مجموعة من المجموعات الثماني في التصفيات، والتي سبتدأ مشوارها يوم الثلاثاء المقبل، ومن بينها وجوه مألوفة في كأس العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة غدا أمام المنتخبات الأقل تصنيفا لترك انطباع طيب في البداية.

وتقام غدا 16 مباراة حيث يلتقي غوام مع جزر المالديف في مركز التدريب الوطني لإتحاد غوام ضمن المجموعة الاولى وكوريا الشمالية مع لبنان في استاد كيم تو سونج ضمن المجموعة الثامنة، ومونغوليا مع ميانمار في المركز الرياضي بمنغوليا ضمن المجموعة السادسة وتايوان مع الأردن في استاد تايبيه البلدي ضمن المجموعة الثانية وكمبوديا مع هونج كونج في الاستاد الاولمبي ضمن المجموعة الثالثة، والفلبين مع سوريا في استاد باناد ضمن المجموعة الأولى.

كما تلتقي سنغافورة مع اليمن في الملعب الوطني بسنغافورة ضمن المجموعة الرابعة وتايلاند مع فيتنام في ملعب تاماسات بفيتنام ضمن المجموعة السابعة وإندونيسيا مع ماليزيا في استاد جيلورا بونج كارنو بإتدونيسيا ضمن المجموعة نفسها والهند مع عمانفي ملعب إنديرا غاندي ضمن المجموعة الخامسة وفلسطين مع أوزبكستان في ملعب فيصل الحسيني بالأردن، ضمن المجموعة الرابعة وسري لانكا مع تركمنستان في مجمع الكلية الملكية الرياضي بسريلانكا ضمن المجموعة الثامنة.

وتلتقي طاجيكستان مع قيرجيزستان في ملعب بامير بطاجيكستان ضمن المجموعة السادسة والبحرين مع العراق في أستاد البحرين الوطني ضمن المجموعة الثالثة، وقطر مع أفغانستان في استاد نادي السد ضمن المجموعة الخامسة والكويت مع النيبال في ستاد جابر الاحمد الدولي بالكويت ضمن المجموعة الثانية.

وسيضمن أصحاب المركز الأول في كل مجموعة التقدم للدور التالي من التصفيات الآسيوية، كما سيتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني عبر المجموعات الثماني، وسيتم تقسيم المنتخبات 12 بعدها على مجموعتين تتألف الواحدة من ستة منتخبات، وسيتأهل أول منتخبين لنهائيات مونديال 2022.

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