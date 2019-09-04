الجامعة الألمانية بالقاهرة: الانتهاء من تطوير البرنامج الدراسي بكلية الحقوق

قال الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة توصلت للشكل النهائي الخاص لخطة تطوير البرنامج الدراسي بكلية الحقوق بالجامعة، موضحا أن هذه الخطة تقوم على عدة عناصر أولها التدريب العملي للطلاب.



وأوضح حجازي - خلال مشاركته بالاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري لكلية الحقوق بالجامعة الألمانية - أن برنامج التدريب يتضمن 4 دورات تدريبية تفاعلية في كل فصل دراسي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ خطة التدريب من العام الثاني بعد دراسة المواد الأساسية بالقانون في السنة الأولى، كما أن خطة التدريب تتضمن تدريبا عمليا لمدة 6 أسابيع في الإجازة الصيفية.



وأضاف أن خطة التطوير تضمنت أن يكون هناك بند للمواد الاختيارية للطالب، والقيام بزيارات للمحاكم المصرية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل تضمين مهارات الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التدريس للطلاب.