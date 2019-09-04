البرلمان البريطاني يوافق على مشروع قانون لمنع بريكست بدون اتفاق

صوت البرلمان البريطاني، منذ قليل، على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد المهلة في حال لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل، وذلك في القراءة الأولى للمشروع بواقع 329 نائبا مع المشروع، مقابل 300 نائب ضد المشروع، وذلك وفق قناة "CNBC" الأمريكية.



وسبق أن حذر بوريس جونسون رئيس الوزراء النواب، من أنه إذا أقر البرلمان هذا التشريع سيتم إجراء انتخابات مبكرة.



وحدد جونسون موعد 31 أكتوبر للخروج بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي سواء تم الوصول لاتفاق أو لا، الأمر الذي يرفضه الأحزاب المعارضة على رأسهم حزب العمال بجانب نواب من حزب المحافظين الحاكم.