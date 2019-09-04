نامبييا تفوز على إريتريا وتعادل بوروندي مع تنزانيا في تصفيات مونديال 2022

حقق منتخب نامبييا انتصارا ثمينا على مضيفه إريتريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.



ويقام لقاء العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل بملعب سام نوجوما بالعاصمة النامبيية ويندهوك.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لنفس المرحلة من التصفيات، تعادل منتخب بوروندي مع ضيفه منتخب تنزانيا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم بملعب برنس لوي رواجاسور ستاديوم، ويقام لقاء العودة بينهما يوم الاحد المقبل بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.



وتعادل منتخب اثيوبيا مع ضيفه منتخب ليسوتو بدون اهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم في ذهاب المرحلة الاولي من التصفيات،وادارها الحكم المصري محمد معروف،ويقام لقاء العودة يوم الاحد المقبل بملعب سيتسوتو.

