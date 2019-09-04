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عالم

إيران تعلن مزيدًا من تقليص التزاماتها النووية خلال ساعات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:34 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
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قالت قناة تلفزيون العالم الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيران ستعلن "خلال ساعات" عن خطوات لمزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وصدر التقرير بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها، وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات.

ورحب المسئولون الإيرانيون بحذر فيما يبدو باقتراح فرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي عن طريق تقديم خط ائتمان قيمته 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية العام، إذا عادت طهران تماما إلى التزاماتها.

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