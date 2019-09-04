الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للحكومة الشرعية باليمن

أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ريكاردو فيلا، حرص الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن، مجددًا دعم الاتحاد للحكومة الشرعية وجهود المبعوث الأممي من أجل تنفيذ اتفاق السويد والتوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.



جاء ذلك خلال مباحثات أجراها "فيلا"، مع نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام والتطورات على الساحة اليمنية عقب التصعيدات الأخيرة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.



من جانبه، جدد الحضرمي دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشيرًا إلى أن تنفيذ اتفاق الحديدة وانسحاب جماعات الحوثي المتمردة من مدينة وموانئ الحديدة هو المفتاح لأي مشاورات قادمة.



وأكد نائب وزير الخارجية ترحيب الحكومة بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار مع المجلس الانتقالي وفقًا لبيان التحالف الصادر في ١٠ أغسطس الماضي.