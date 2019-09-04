مباحثات ثنائية بين رئيس مجلس السيادة السوداني والسفير الصيني

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير الصيني ما شمين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا أخرى.



وأوضح السفير الصيني في بيان صحفي، أن اللقاء في القصر الجمهوري بالخرطوم مع البرهان تناول سبل تقوية التعاون المشترك بين السودان والصين في المجالات كافة، وتقوية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".



ووصف السفير الصيني لدى الخرطوم اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة السوداني بالناجح.



وأعرب السفير الصيني عن تمنياته في أن تتمكن الحكومة الجديدة من قيادة السودان في طريق التنمية والسلام والاستقرار.



ومن المقرر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك اليوم بعد تأجيل استمر لأيام.