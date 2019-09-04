"عبدالمعز" لطلاب المدارس: إذا كنتم تريدون سرعة الحفظ لا تفعلوا هذا الشيء

وجه رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامي نصيحة للطلاب مع اقتراب موعد دخول المدارس، قائلا: "إذا كنتم تريدون التوفيق والنجاح فابتعدوا عن المعاصي".



وأضاف"عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "DMC"، أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يحفظ الصفحة بمجرد النظر فيها مرة واحدة.



وأوضح "عبدالمعز" قصة الإمم الشافعي رحمه الله وشكواه إلى مُعلمه بسبب سوء حفظه، حيث أصبح يحفظ الصفحة بالنظر فيها مرتين.

