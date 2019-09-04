"العلوم الصحية" توصي بالتسوية الوظيفية لخريجي الدراسات التكميلية

أوصى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، بضرورة التسوية الوظيفية لخريجي الدراسات التكميلية، على أن يكون المسمى "أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص".



وأكد المجلس في بيانه اليوم، الذي أصدره عقب اجتماعه مع اللجان النقابية التابعة للنقابة، على ضرورة استمرار انعقاده بصورة دائمة لحين تنفيذ توصية مجلس الوزراء بالتسوية، لافتًا أنه سيتم عمل جمعيات عمومية طارئة بمحافظات الوجه البحري والقبلي.



وطالبت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، وزير الصحة والسكان، بضرورة الإفراج عن توصيات مجلس الوزراء ووضعها حيذ التنفيذ، قائلة: "ليس أمامنا وقت لكل هذا الروتين ونحمل وزيرة الصحة المسئولية الكاملة في حالة عدم الانتهاء من التسوية قبل الموعد القانوني 1112019".