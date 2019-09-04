تحذير مهم لكل شخص يجهر بالذنب

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن السيدة زينب سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة، "أنهلك وفينا الصالحون؟" فأجابها عليه أفضل السلام: "نعم.. إذا كثُر الخبيث".



وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "DMC"، أنه عندما تكثر الذنوب تحدث المصائب، لقوله تعالى في سورة العنكبوت: "فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ"، مشيرا إلى أن الذنوب مهلكة فالإنسان يُحرم الخير بالذنب.



ودعا" عبدالمعز" إلى ضرورة تجديد العهد والتوبة مع الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب لله وحده وعدم الجهر به.

