تحذير مهم لكل شخص يجهر بالذنب
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:59 م
رباب الأهوانيطباعة
قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن السيدة زينب سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة، "أنهلك وفينا الصالحون؟" فأجابها عليه أفضل السلام: "نعم.. إذا كثُر الخبيث".
وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "DMC"، أنه عندما تكثر الذنوب تحدث المصائب، لقوله تعالى في سورة العنكبوت: "فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ"، مشيرا إلى أن الذنوب مهلكة فالإنسان يُحرم الخير بالذنب.
ودعا" عبدالمعز" إلى ضرورة تجديد العهد والتوبة مع الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب لله وحده وعدم الجهر به.
وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "DMC"، أنه عندما تكثر الذنوب تحدث المصائب، لقوله تعالى في سورة العنكبوت: "فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ"، مشيرا إلى أن الذنوب مهلكة فالإنسان يُحرم الخير بالذنب.
ودعا" عبدالمعز" إلى ضرورة تجديد العهد والتوبة مع الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب لله وحده وعدم الجهر به.