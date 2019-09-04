تغريم يوتيوب 170 مليون دولار بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

فرضت السلطات الأمريكية غرامة كبيرة على موقع "يوتيوب" التابع لشركة جوجل بلغت 170 مليون دولار لتسوية قضايا واجه فيها اتهامات بجمع بيانات الأطفال الشخصية دون موافقة والديهم.



وغرمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شركة جوجل بـ136 مليون دولار، كما ستدفع الشركة 34 مليون دولار إضافية إلى ولاية نيويورك لحل قضايا مماثلة.



وأوضحت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الغرامة هي الأكبر التي قضت بها الوكالة ضد جوجل، رغم أنها صغيرة مقارنة بالغرامة البالغة 5 مليارات دولار التي فرضتها الوكالة على موقع فيسبوك هذا العام بسبب انتهاكات الخصوصية.



وتقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالتحقيق في طريقة تعامل موقع يوتيوب مع بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، حيث يتمتع الأطفال الصغار بالحماية بموجب قانون اتحادي يتطلب موافقة الوالدين قبل أن تتمكن الشركات من جمع معلوماتهم الشخصية ومشاركتها.



من جانبه قالت إدارة موقع يوتيوب، إن خدمته مخصصة للأعمار من 13 عامًا فما فوق، على الرغم من أن الأطفال الأصغر سنًا يشاهدون مقاطع الفيديو على الموقع بشكل عام والعديد من قنوات يوتيوب لشهيرة تعرض رسومًا كاريكاتورية أو فقرات غنائية مخصصة للأطفال.