تجديد حبس سائق وصديقه لحيازتهم استروكس في النهضة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس سائق "توك توك" وصديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة استروكس في النهضة.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "عصام. ش" سائق توك توك، 25 عامًا، وصديقه "بهاء. م" 27 عامًا، عاطل، عثر بحوزتهما على 29 كيس من مخدر الأستروكس قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة السلام ثان.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بترويج سائق "توك توك" المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهم وصديقه أثناء ترويجهما المواد المخدرة وعثر بحوزتهما على 29 كيس من مخدر الأستروكس، و530 جنيهًا من متحصلات تجارتهما وهاتفي محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.