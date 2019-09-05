وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى الأسواق وفوائدها الصحية

قال الدكتور أشرف قرطام، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إن الوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة فى الأسواق، تتنوع بين اللولب وهو الأشهر والأوسع استخدامًا فى مصر، ثم حبوب منع الحمل، حيث تضم الحبوب الأحادية التى تستخدم أثناء الرضاعة والحبوب المركبة التى تحتوي على مزيج من الهرمونات التى تماثل الهرمونات فى جسم السيدة، وكذلك الواقي الذكري والأنثوي وحقن منع الحمل والكبسولات التي تزرع تحت الجلد.



وأضاف "قرطام"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الذى عقدته إحدى الشركات الوطنية؛ لدعم السوق بوسائل تنظيم الأسرة، أنه لا توجد وسيلة دون آثار جانبية حتى المستورد، فقد تعاني بعض السيدات خلال الفترة الأولى لاستخدام أدوية منع الحمل مثل الأقراص من بعض الآثار الجانبية المحتملة مثل الصداع، اضطرابات بالجهاز الهضمي، بعض الآلام بالثدي، إلا أن هذه الأعراض تختفي بالتدريج مع الاستمرار فى الاستخدام، كما أنها لا تحدث لجميع السيدات، وبنسبة محدودة للمستخدمين.



وعن الأضرار التي قد تحدث نتيجة نسيان تناول حبوب منع الحمل، قال دكتور أشرف، إن ذلك قد يؤدى إلى إضعاف تأثيرها، ويمكن التعامل مع ذلك في حدود معينة ومع تجاوزها تقل فعالية الدواء، ومن ثم تزيد احتمالية حدوث الحمل، وقد يتسبب نسيان تناول الحبوب فى تغير مستويات الهرمونات مما قد يؤدى الى حدوث بعض الخلل فى موعد الدورة الشهرية للسيدات.



وأشار إلى أن أقراص منع الحمل لها فوائد أخرى بخلاف تنظيم النسل وهي خفص الالتهابات الحوضية وتقليل نسبة الأورام الليفية، وعلاج بطانة الرحم المهاجرة، حالات زيادة الشعر فى أماكن غير طبيعية للسيدات بسبب مرض التكيسات المبيضية، والحالات المصابة بالإنيميا وتزيد وسيلة لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الوقاية من بعض الأورام السرطانية مثل سرطان المبيض.