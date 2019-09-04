الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان الروسى ونظيره الأمريكى يبحثان الوضع فى سوريا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:54 م
فاليري جيراسيموف،
فاليري جيراسيموف،
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، الوضع في سوريا لمنع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن اتصالًا هاتفيًا تم اليوم بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع فاليري جيراسيموف ورئيس لجنة قادة أركان الولايات المتحدة جوزيف دانفورد.

وأضاف البيان، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونظيره الأمريكي جوزيف، ناقشا الوضع في سوريا في سياق الجهود الرامية لمنع وقوع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية.

تأتي المباحثات الهاتفية بين رئيسي الأركان الروسية والأمريكية بعد أن شنت طائرات أمريكية تابعة للتحالف الدولي، السبت الماضي، غارات جوية استهدفت أهدافًا لتنظيم"داعش" في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا.

فيما نددت الدفاع الروسية، بالضربة الأمريكية، مشيرة إلى أنها نفذت دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، ويعد انتهاكًا لجميع الاتفاقات السابقة، حيث عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر، فضلًا عن أنها خلفت دمارًا وعددًا كبيرًا من الضحايا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ضبط 7 شباب يرتدون ملابس حريمي داخل كافيهات وسط البلد

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. "شكاوى الأعلى للإعلام" توصى بحجب 10 مواقع في واقعة "إغماء مدرسة بورسعيد"

منذ حوالي 5 ساعات

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يخاطب المصنفات الفنية بشأن حفل محمد رمضان

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

لقاح الإنفلونزا يحمى مرضى القلب والضغط

الصحة العالمية: الاستثمار الصحيح فى التغذية ينقذ حياة 3.7 مليون شخص

تعرف على العادات الخاطئة اليومية المؤدية للسرطان

مبادرة تطالب الدولة بإجراء عمليات السمنة على «نفقة الدولة»

الرئيس نيوز

"تلميذ القرضاوي" عصام البشير.. الداعية السوداني المتهم بـ"الفساد"

جنايات الجيزة تبرئ رئيس حي الدقي السابق من "الرشوة"

"الجارديان" تلقي نظرة خلف "كواليس" المتحف الكبير قبل افتتاحه

دعوى قضائية لإلغاء قرار فرض رسوم على استخدام الشواطئ

منوعات

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

شرطة دبي تمنح سائقًا ملتزمًا بقوانين المرور سيارة هدية

الصين تستنسخ "قطة" لأول مرة

"يوتيوب" تزيل فيديوهات وقنوات من منصتها تروج للكراهية

كشكول

"إعلام الأزهر" تعلن مواعيد اختبارات القبول بقسم الإذاعة ومعايير الاختيار

"باهى" يلتقى بطالبات "رفيدة الأنصارية وعلم الدين" وأولياء أمورهن

البحر الأحمر الأزهرية.. رئيس المنطقة يعقد اجتماعا موسعا بمديري الإدارات

"عبد الغفار" يضع حجر الأساس لمستشفي طب أسنان عين شمس |الثلاثاء

إسلام سياسي

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية

شباب الإخوان: وجدي غنيم يعيش في رفاهية وبذخ ويتطاول على فقراء الجماعة

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"


زيت وسكر

أرقام الطوارئ والخدمات الحكومية (انفوجراف)

سؤال وجواب عن خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة الحكومة

تقديم الخدمات الصحية لمليون و800 ألف امرأة ضمن مبادرة الرئيس

“قوى عاملة المنوفية” تُعلن عن بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بشأن منحة عيد الأضحى

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغورى.. الأحد المقبل

"أناقة المرأة في التعامل مع الآخرين" بقصر الأنفوشي

«ثقافة الأقصر» تناقش أثر الدراما والصحافة فى المجتمع

السبت.. حجاج أدول يناقش "الكُشر" بصالون سالمينا

صفحتنا ع الفيس بوك