استشاري علاقات زوجية للسيدات: لا تركزوا في هذا الشيء

قال الدكتور مدحت عبد الهادي، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الزوجية، إنه يجب المساواة بين الزوجين، ومعنى المساواه لا يشترط أن يقوم كل طرف بعمل شيء مقابل الآخر، موضحا أن من يستطيع عمل شيء من الزوجين عليه أن يبادر بعمله، مشيرا إلى ضرورة المشاركة بين الزوجين لإقامة حياتهما.



وأضاف "عبدالهادي" خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية DMC: "أنه لا بد من تغيير أسلوب التفكير حول مفهوم الإنفاق"، لافتا إلى ضرورة اختصار الأشياء المستهلكة والتي تمثل عائل على الأسرة.



وتابع: لا بد من مراجعة متطلباتنا التي نصرف فيها أموالنا دون الحاجة إليها، مطالبا بعدم التركيز في الجوانب المادية لأنها ليست الأساس في السعادة.

