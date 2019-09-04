ساعة «أبل» الذكية تراقب نومك وضربات قلبك

تطلق شركة أبل Apple خلال أيام إصدارًا جديدًا من نظام التشغيل iOS 13 يتضمن عدة مميزات جديدة ستحصل ساعة أبل الذكية على نصيب منها.



وذكر موقع Macrumors، اليوم الأربعاء، أن شركة أبل تختبر حاليًا ميزة «تتبع النوم» في ساعتها الذكية، استنادًا إلى كود داخلي تم تسريبه من نظام iOS 13.



وتراقب هذه الميزة معدل ضربات القلب وإرسال تذكيرات لوقت النوم، كما تنقل هذه البيانات بعد الاستيقاظ إلى تطبيق Health أو تطبيق Sleep.



ويحصل المستخدم على تذكيرات لشحن ساعته قبل الدخول في الليل، ويمكنه تحديد ساعة مخصصة فقط لميعاد النوم.



ومن المتوقع أن يتم إطلاق النظام الجديد في مؤتمر أبل القادم الذي سيقام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.