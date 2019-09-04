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عالم

القضاء على وباء «الحصبة» فى نيويورك

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية القضاء على وباء الحصبة في ولاية نيويورك، بعد إجراءات استثنائية اتخذت على مدى أشهر، على خلفية إصابة 654 شخصًا بالوباء منذ أكتوبر الماضي.

يأتي الإعلان الرسمي عن القضاء على الوباء الأسوأ في الولاية الأمريكية منذ 3 عقود، بعد 42 يومًا على عدم تسجيل أي إصابة، وبالتزامن مع بدء الموسم الدراسي الجديد في عاصمة الولايات المتحدة المالية.

كانت الأحياء التي انتشرت فيها الإصابات تقع في بروكلين لاسيما وليامزبرج، في صفوف اليهود خصوصًا، إذ فرضت البلدية إلزامية التلقيح في 9 أبريل؛ للسيطرة على المرض، وأغلقت عدة مدارس فترات معينة بعدما فشلت في استبعاد الأطفال غير الملقحين.

وألغت ولاية نيويورك منتصف يونيو الماضي، الاستثناءات الدينية التي كان يستند إليها الأهل للالتفاف على إلزامية تلقيح الأطفال في المدارس؛ ليصبح أي سبب طبي موثق الاستثناء الوحيد لتجنب التلقيح.

قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو، في بيان: «في وقت تستعد فيه المدارس لإعادة فتح أبوابها خلال الأسبوع الراهن، يجب أن نبقى يقظين؛ ولحماية أطفالنا وأحيائنا أناشد كل سكان نيويورك بضرورة الحصول على لقاح».

وأنفقت بلدية المدينة أكثر من 6 ملايين دولار وحشدت أكثر من 500 موظف لمواجهة الوباء، «الذي حمله مسافرون قادمون من إسرائيل»، بحسب البيان.

تشهد الولايات المتحدة، مجددًا، بروز هذا المرض الذي قد تكون له مضاعفات قاتلة.

وأحصت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 89994 إصابة بالحصبة في 48 دولة أوروبية خلال النصف الأول من 2019، أي أكثر من ضعف العدد، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، مع تركز كبير في دول الاتحاد السوفياتي السابق.

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