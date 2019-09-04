مقتل عامل في انفجار منجم فحم شرق أوكرانيا

لقي عامل مصرعه في انفجار وقع اليوم الأربعاء، بمنجم "سكوتشينسكي" لإنتاج الفحم في دونيتسك بجنوب شرق أوكرانيا.



وقالت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك، إن المنطقة القريبة للمجمع الأرضي لمنجم "سكوتشينسكي" شهدت انفجار جسم مجهول، نجم عنه مقتل أحد العاملين هناك.



وأضافت، أنه يجرى حاليًا تفتيش وفحص منطقة الحادث من قبل عناصر الهندسة العسكرية ومكافحة الألغام، وسيتم التحقق من ملابسات وظروف الحادث من قبل لجنة مختصة.