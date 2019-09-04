وزير الخارجية السعودي يلتقي ممثل رئيس أساقفة أثينا

بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الأربعاء، مع الممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان المطران جبريل، جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أكدا أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب؛ وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.