سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغورى.. الأحد المقبل

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل حفلًا فنيًا بين فرق: سماع للإنشاد والموسيقي الروحية، ندونيسيا للإنشاد الديني، سماع للإنشاد للأصوات النسائية، وفرقة بنات الحور للإنشاد الديني.



يأتي ذلك في إطار الاستعداد لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقي الروحية في دورته الـ12، والحفل يقام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.