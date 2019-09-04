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الصحة

لقاح الإنفلونزا يحمى مرضى القلب والضغط

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت نتائج أبحاث جديدة أجريت في جامعة كوبنهاجن، إن التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا يحمي مرضى ارتفاع الضغط من خطر الأزمات القلبية والسكتة.

ومن المعروف أن ميكروب الإنفلونزا يزيد الالتهابات وخطر الوفاة لدى من لديهم مشكلات في القلب.

وحسب الدراسة التي عُرضت مؤخرًا في مؤتمر جمعية أمراض القلب الأوروبية لعام 2019، تبين أن من تلقوا اللقاح المضاد للإنفلونزا بين عامي 2007 و2016 انخفضت لديهم مخاطر الوفاة لأسباب صحية بنسبة 18 بالمائة مقارنة بمن لم يتلقوا اللقاح.

وأظهرت النتائج انخفاض خطر الوفاة لدى من تلقوا اللقاح المضاد للإنفلونزا لأسباب تتعلّق بأمراض القلب بنسبة 16 بالمائة، وانخفاض مخاطر السكتة والأزمة القلبية بنسبة 10 بالمائة.

ويساعد التطعيم ضد الإنفلونزا جهاز المناعة، ويقلل احتمالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب أنه يحد من انتشار العدوى.

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