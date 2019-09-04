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551 انتهاكًا نفذه الاحتلال ضد الفلسطينين خلال شهر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
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رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتعددة ضد الفلسطينيين خلال أغسطس الماضي، حيث بلغت 551 انتهاكًا.

وكان من بين الانتهاكات خمسة عشر على الحواجز الدائمة، تخللها اعتقالات لمجموعة من الشبان إلى جانب إعادة العشرات عن حاجز الكرامة ومنعهم من السفر، فيما كانت سياسة إغلاق تلك الحواجز السمة الأبرز خلال هذا الشهر، حيث تم إغلاق حاجز حوارة أكثر من مرة وهو المتنفس من الوسط للشمال، فيما حاجز الكونتينر الذي يفصل جنوب الضفة عن شمالها تم اغلاقه كذلك.

وانتشرت الحواجز غير الدائمة، والتي من خلالها استهدفت "إسرائيل" المواطنين الفلسطينيين بالاعتقال، وإغلاق المدن والقرى، وسجل الشهر الماضي سرقة سلطات الاحتلال أموال ومركبات الفلسطينيين، بواقع اثني عشر حالة على مدار الشهر.

وسجل الشهر الماضي 125 اقتحامًا من قبل قوّات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية، وتخلل تلك الاقتحامات الاعتقال، المصادرة وترويع الأهالي خاصة أنّ غالبيتها تأتي بعد منتصف الليل، حيث باتت ظاهرة الاقتحام أمرًا شبه يومي وفي مناطق مختلفة، حيث كان معدل الاقتحام اليومي 2ر4 وهو من المعدلات المرتفعة منذ بداية العام الحالي.

فيما كانت الانتهاكات المرتبطة بتوغل الاحتلال وإطلاقه للنهار، والانتهاكات المسجلة بحق الأسرى بمعدل 1ر9 يوميًا، حيث وصلت إلى 277 انتهاكًا، في ظل استمرار ستة من الأسرى بإضرابهم عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم الإدارية.

ورصد مركز القدس 40 انتهاكًا قام بها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وبحماية قوّات الاحتلال، من بين ما اشتملته تلك الاعتداءات رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، اقتحام بعض المناطق المتاخمة للمستوطنات كقرية عوريف.

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