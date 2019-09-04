سفيرا السعودية وناميبيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه فى مقر السفارة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ناميبيا لدى مصر، والسفير غير المقيم لدى السعودية جافيت إيزاك.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث الودية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد السفيران حرص البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما في شتى المجالات، كما قرر البلدان إقامة العلاقات الدبلوماسية، وفقًا لأحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا 1961، ورغبة البلدين في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية.



وكانت السعودية قد وقعت في ٢٠١٥، مع جمهورية ناميبيا، بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.