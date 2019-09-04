رامى إمام يعلن استئناف تصوير «فالنتينو»

أعلن المخرج رامي إمام عودة صناع مسلسل «فالنتينو» إلى لوكيشن التصوير، بعد توقف تصويره منذ فترة لخروجه من السباق الرمضاني الماضي.



وشارك «رامي» صورة له برفقة والده الفنان عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، من داخل الكواليس وعلق عليها: «العودة إلى اللوكيشن».



«فالنتينو» تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



يذكر أن عادل إمام قدم منذ عامين آخر أعماله الدرامية والتي حملت عنوان «عوالم خفية»، وشاركه بطولته فتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شوقي.