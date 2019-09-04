مارادونا: مستعد للتدريب فى أى وقت

أعرب ​دييجو مارادونا​ عن استعداده ليدرب في ​الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي عروض وسط روابط مع جيمناسيا لابلاتا.



وكتب مارادونا عبر حسابه على إنستجرام: "أريد أن أوضح أنني لم أتلق أو أرفض أي عرض من الفرق الأرجنتينية، كما يقولون.. لم يكن لدي أي اتصال رسمي بأي نادٍ. أنا بصحة جيدة وبالطبع سيكون من دواعي الشرف لي أن أدرّب في بلدي. كنت دائمًا أحب التحديات. أرسل عناقًا للجميع".