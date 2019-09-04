الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

يوفيتش يتحدث عن لقاء البرتغال في يورو 2020

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:26 م
يوفيتش
يوفيتش
وكالات
طباعة
تحدث لاعب ​ريال مدريد​ الإسباني الجديد، الدولي الصربي ​لوكا يوفيتش​ عن مواجهة بلاده بطل أوروبا​ ​البرتغال​ ضمن منافسات ​يورو 2020​.

وقال يوفيتش: "نحن سنواجه منتخب البرتغال ليس فقط ​كريستيانو رونالدو​، إنه بالتأكيد أفضل لاعب فردي لديهم، لكن لديهم العديد من اللاعبين مثيرين للاهتمام ويمكنهم أن يصنعوا الفارق، سيكون من الضروري التركيز والانضباط قدر الإمكان لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف يوفيتش: "بالنسبة للاعب شاب ليس من السهل أن تصاب خلال الاستعداد للموسم الجديد، بعد ما حدث في الموسم التحضيري الأمور تحسنت بشكل أفضل وأعتقد أنني تعاملت مع ذلك بأفضل طريقة ممكنة وأنا مستعد للرد على جميع التوقعات".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

منذ حوالي 6 ساعات

رد أحمد إبراهيم على نجل أنغام بعد تهديداته

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة لمقتل مصرى بالسعودية.. ووصول جثمانه بعد 35 يومًا

منذ حوالي 20 ساعة

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

لقاح الإنفلونزا يحمى مرضى القلب والضغط

الصحة العالمية: الاستثمار الصحيح فى التغذية ينقذ حياة 3.7 مليون شخص

تعرف على العادات الخاطئة اليومية المؤدية للسرطان

مبادرة تطالب الدولة بإجراء عمليات السمنة على «نفقة الدولة»

الرئيس نيوز

"تلميذ القرضاوي" عصام البشير.. الداعية السوداني المتهم بـ"الفساد"

جنايات الجيزة تبرئ رئيس حي الدقي السابق من "الرشوة"

"الجارديان" تلقي نظرة خلف "كواليس" المتحف الكبير قبل افتتاحه

دعوى قضائية لإلغاء قرار فرض رسوم على استخدام الشواطئ

منوعات

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

شرطة دبي تمنح سائقًا ملتزمًا بقوانين المرور سيارة هدية

الصين تستنسخ "قطة" لأول مرة

"يوتيوب" تزيل فيديوهات وقنوات من منصتها تروج للكراهية

كشكول

"إعلام الأزهر" تعلن مواعيد اختبارات القبول بقسم الإذاعة ومعايير الاختيار

"باهى" يلتقى بطالبات "رفيدة الأنصارية وعلم الدين" وأولياء أمورهن

البحر الأحمر الأزهرية.. رئيس المنطقة يعقد اجتماعا موسعا بمديري الإدارات

"عبد الغفار" يضع حجر الأساس لمستشفي طب أسنان عين شمس |الثلاثاء

إسلام سياسي

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية

شباب الإخوان: وجدي غنيم يعيش في رفاهية وبذخ ويتطاول على فقراء الجماعة

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"


زيت وسكر

أرقام الطوارئ والخدمات الحكومية (انفوجراف)

سؤال وجواب عن خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة الحكومة

تقديم الخدمات الصحية لمليون و800 ألف امرأة ضمن مبادرة الرئيس

“قوى عاملة المنوفية” تُعلن عن بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بشأن منحة عيد الأضحى

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغورى.. الأحد المقبل

"أناقة المرأة في التعامل مع الآخرين" بقصر الأنفوشي

«ثقافة الأقصر» تناقش أثر الدراما والصحافة فى المجتمع

السبت.. حجاج أدول يناقش "الكُشر" بصالون سالمينا

صفحتنا ع الفيس بوك