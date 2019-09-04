يوفيتش يتحدث عن لقاء البرتغال في يورو 2020

تحدث لاعب ​ريال مدريد​ الإسباني الجديد، الدولي الصربي ​لوكا يوفيتش​ عن مواجهة بلاده بطل أوروبا​ ​البرتغال​ ضمن منافسات ​يورو 2020​.



وقال يوفيتش: "نحن سنواجه منتخب البرتغال ليس فقط ​كريستيانو رونالدو​، إنه بالتأكيد أفضل لاعب فردي لديهم، لكن لديهم العديد من اللاعبين مثيرين للاهتمام ويمكنهم أن يصنعوا الفارق، سيكون من الضروري التركيز والانضباط قدر الإمكان لتحقيق نتيجة إيجابية".



وأضاف يوفيتش: "بالنسبة للاعب شاب ليس من السهل أن تصاب خلال الاستعداد للموسم الجديد، بعد ما حدث في الموسم التحضيري الأمور تحسنت بشكل أفضل وأعتقد أنني تعاملت مع ذلك بأفضل طريقة ممكنة وأنا مستعد للرد على جميع التوقعات".