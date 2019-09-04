مواعيد عرض مسلسل "بحر" على قنوات الحياة

بدأت قنوات الحياة أول أمس الإثنين، في عرض أولى حلقات مسلسل "بحر" بطولة الفنان ماجد المصري.



تدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة في مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسي الذي يتخلل حلقات العمل.



يعرض مسلسل "بحر" على قناة الحياة في السابعة مساءً، والإعادة الأولى في الحادية عشرة والنصف مساءً والإعادة الثانية في الحادية عشرة صباحًا.



كما يعرض المسلسل على قناة الحياة دراما في العاشرة مساءً، والإعادة الأولى في التاسعة صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة مساءً.