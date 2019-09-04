ليفربول يضم 29 لاعبًا لخوض منافسات دورى أبطال أوروبا

قدم نادي ليفربول الإنجليزي قائمة مكونة من 29 لاعبًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والتي سيشارك بها في مسابقة دوري الأبطال موسم 2019-2020.



وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الأربعاء، أن القائمة تضم: أليسون وإليوت وفيرمينو وصلاح وجوميز وهندرسون وكيتا ولالانا ولونرجان ولوفرين وماني وماتيب وميلنر وأوريجي وشامبرلين وروبرتسون وأدريان وشاكيري وفابينيو وفان دين برج وفان دايك وفينالدوم وأرنولد وبروستر وجونز وكين وكيلير ولاروتشي ولويس.



ويبدأ الريدز حملة الدفاع عن لقبهم المتوجين به الموسم الماضي على حساب تونتهام هوتسبر، بمواجهة نابولي الإيطالي خارج الأرض ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كذلك سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.