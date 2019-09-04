ستروتمان يعلن محاولة روما لضمه هذا الموسم

أكد الدولي الهولندي كيفن ​ستروتمان​، نجم وسط نادي ​مارسيليا​ الفرنسي، أن ناديه السابق روما الإيطالي حاول استعادته في الميركاتو الصيفي السابق.



وكشف موقع فوتبول إيطاليا، أن «ستروتمان» قد أوضح أن نادي العاصمة الإيطالي حاول استعادته في الصيف، إلا أن النادي الفرنسي قد أكد أن العرض ليس مثيرًا للاهتمام.



وقال: «في إيطاليا كان هناك روما يحاول لم الشمل معي من جديد، لكن مارسيليا رفض العرض.. بصرف النظر عن ذلك، لا يزال أمامي أربع سنوات من العقد ولم أشعر أنني مضطر إلى المغادرة».