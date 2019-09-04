ماتيتش: لا يوجد لدي خلافات مع سولسكاير

أكد اللاعب نيمانيا ​ماتيتش​ أنه ليس لديه مشكلة مع المدرب أولي جونار ​سولسكاير​، في حين يغيب عن مباريات الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.



وقال ماتيتش: "في أول مباراتين أو ثلاث مباريات، قرر أن يلعب الفريق بدوني. أنا أعمل بجد قدر استطاعتي، نحن نحترم القرار، لكن الأمر يعود لي حتى أريه أنه كان مخطئًا وأن يعيدني إلى المكان الذي أنتمي إليه. لا توجد مشكلة. أخبرته أنني أختلف معه من حيث الرأي، لكن هو من يقرر".





وأضاف ماتيتش: "لقد كنت في كرة القدم منذ فترة طويلة، لقد لعبت جميع المباريات تقريبًا لجميع الأندية في السنوات العشر الماضية. من أجل أن ألعب، كان على المرء أن يجلس على مقاعد البدلاء ويقبل هذه الحقيقة، وكذلك أنا الآن. يجب على المدرب اختيار الفريق الذي سيحارب من أجل اللقب، وإذا لم يفز، فسيتحمل المسئولية".