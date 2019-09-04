تحذير أوروبى من تزايد مخاطر "بريكست" دون اتفاق

اعتبرت المفوضية الأوروبية أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بريكست دون اتفاق في 31 أكتوبر، تزايدت.



وقالت المفوضية في بيان، الأربعاء، إن الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد دون اتفاق.



وأضافت، أنها تدعو شركات ومواطني الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة، وعدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديدًا ثالثًا لموعد بريكست.



واعتبرت المفوضية أن شبكة الأمان الأيرلندية، البند الوارد في اتفاق بريكست الذي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبه، هو الحل الوحيد للحفاظ على اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية والسوق الموحدة.



ونص بند شبكة الأمان كحل أخير، على بقاء كل بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.



ونشر بيان المفوضية الأوروبية فيما تغرق بريطانيا في أزمة سياسية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة بسبب استراتيجية جونسون المثيرة للجدل بشأن بريكست.



وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اقتراحًا بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر القادم.



تصريحات جونسون جاءت خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لمناقشة قضية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.



وتحدى رئيس الوزراء البريطاني خصمه السياسي، زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين، أن يدعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر من أجل إفساح المجال لشعب المملكة المتحدة للتعبير عن رأيه".



ويشهد البرلمان البريطاني، مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

