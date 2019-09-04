محكمة بريطانية تؤكد شرعية قرار تعليق البرلمان

أكدت محكمة بريطانية، الأربعاء، أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بتعليق البرلمان، يُعدّ خطوة قانونية صحيحة.



يأتي ذلك بعد طلب نواب معارضين من المحكمة إبطال قرار رئيس الوزراء بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع ابتداءً من 10 سبتمبر الجاري، بحجة أن "جونسون" يهدف إلى تنفيذ الخروج الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل دون موافقة مجلس العموم، فيما أبدى النواب- وفقًا لوسائل الإعلام المحلية- عزمهم الطعن في قرار المحكمة.

