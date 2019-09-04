شاهد.. مراهق يقتل خمسة أفراد من أسرته ويتصل بالشرطة

قال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون الأمريكية لوسائل إعلام، إنه تم توجيه خمس تهم بالقتل إلى فتى يبلغ من العمر 14 عامًا عقب إطلاقه النار على أفراد أسرته.



وبحسب فضائية "euronews"، وقعت الحادثة في منزل العائلة في إلكمونت، ألاباما، وقال مسئولون إن الفتى أطلق النار من مسدس عيار 9 ملم على والده، جون سيسك 38 عامًا، زوجة أبيه ماري سيسك 35 عامًا، وثلاثة أشقاء.



وبعد ارتكابه الجريمة، اتصل الفتى بالشرطة ليبلغها بسماع صوت طلقات نارية ورمي السلاح المستخدم فى الجريمة الذي عثرت عليه الشرطة لاحقًا على قارعة الطريق.



تأتي الحادثة في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة، بما في ذلك حادثة إطلاق نار عشوائي قتل فيها 22 شخصًا وأصيب 24 بجروح في تكساس، بينما قتل آخر تسعة أشخاص وأصاب 27 في دايتون بأوهايو.







