لابورت مدافع سيتي يخضع لجراحة في الركبة

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن المدافع إيمريك لابورت خضع لجراحة في الركبة بعد أن تعرض لإصابة خلال الفوز 4 - صفر على برايتون أند هوف ألبيون مطلع الأسبوع الجاري.



وغادر اللاعب، 25 عامًا، الذي استدعي للمشاركة مع منتخب فرنسا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام ألبانيا وأندورا، الملعب على محفة عقب التحام مع آدم ويبستر مدافع برايتون.



وقال سيتي في بيان: "خضع إيمريك لابورت لجراحة بعد إصابته في غضروف وأربطة مفصل الركبة في الفوز أمام برايتون السبت الماضي.. أجريت الجراحة بنجاح في برشلونة وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في التوقيت المناسب.. نتمنى له جميعًا الشفاء العاجل".



وبرز دور لابورت كلاعب رئيسي في خط الدفاع مع المدرب بيبجوارديولا في الموسم الماضي ولعب 35 مباراة في الدوري، كما شارك أساسيًا في جميع المباريات الأربع في مستهل الموسم الحالي.