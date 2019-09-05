كل ما تريد معرفته عن أعمال تطوير محطات السكة الحديد

تقوم هيئة السكة الحديد، بتطوير عدد من محطات السكة الحديد، وذلك لتوفير خدمة مميزة ومطورة لجمهور الركاب، وذلك بناء على توجيهات سيادية بضرورة توفير حياة كريمة لجمهور الركاب.



ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن عملية تطوير المحطات في السكة الحديد:



- يشمل تطوير عدد 48 محطة تم الانتهاء من (42 محطة) على أربع مراحل.



- تم تقسيم المراحل فالمرحلة الأولى بعدد (9 محطات) بتكلفة (75 مليون جنيه).



- أما عن المرحلة الثانية فيوجد بها بعدد (10 محطات) بتكلفة (91 مليون جنيه).



- وتشمل المرحلة الثالثة عدد (11 محطة) بتكلفة (48 مليون جنيه).



- والمرحلة الرابعة تم الانتهاء من عدد (8 محطات) بتكلفة (409 ملايين جنيه).



- سبق الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 4 محطات بخط أبو قير (السوق – الحضرة – غبريال – الظاهرية) بتكلفة 8 ملايين جنيه.



- وشملت أعمال التطوير على هدم وإعادة أنشاء مباني المحطات المذكورة وكذلك تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وإنشاء مظلات جديدة لإمكان ظهور المحطات بالشكل الحضاري اللائق مع استثمار الأماكن المتاحة بالمحطة لتعظيم إيرادات الهيئة.