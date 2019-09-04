"القضاء الأعلى" يعتمد ترقية 1000 قاض

قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، ترقية 500 رئيس محكمة من الفئة "ب" إلى رئيس محكمة من الفئة "أ"، كما قرر ترقية 500 قاض إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب".



ونظر المجلس في حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، حيث تمت مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل.



وتبدأ التظلمات بدءًا من غدًا الخميس، حتى 11 من ذات الشهر.