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الحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية غدًا
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:55 م
وكالات
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أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، تشكيل حكومة ائتلافية جديدة من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدًا الخميس.
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