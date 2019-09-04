بولندا تتأهل للدور الثاني بكأس العالم لكرة السلة

فاز منتخب بولندا لكرة السلة على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 80-63 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2019، التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر الجاري، ليتأهل إلى الدور الثاني.



تقدمت كوت ديفوار في الربع الأول 24-20 لكن بولندا تفوقت في الربع الثاني 16-8 وفي الربع الثالث 19-17 وفي الربع الرابع 25-14 لتفوز في إجمالي نتيجة اللقاء بنتيجة 80-63.



وارتفع رصيد بولندا بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة لتصعد للدور الثاني الذي سيقام بنظام المجموعات أيضا لكن مع احتفاظ كل منتخب برصيده من النقاط في الدور الأول وعدم مواجهته المنتخب الذي تأهل معه من مجموعة الدور الأول.



وضمن منافسات المجموعة الثانية حقق منتخب نيجيريا لكرة السلة فوزا كبيرا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 108-66 حيث تقدمت نيجيريا في الربع الأول 17-15 وفي الربع الثاني 32-16 وواصل التفوق ليفوز بالربعين الثالث والرابع 30-19 و29-16 على التوالي.



وارتفع رصيد منتخب نيجيريا بهذا الفوز إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث في المجموعة لكنه سيلعب ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32، وكذلك كوريا الجنوبية التي تأتي رابعة برصيد 3 نقاط، وذلك قبيل مواجهة منتخبي الأرجنتين وروسيا المتصدرين.



وضمن المجموعة الثالثة تغلبت بورتوريكو على تونس 67-64 لتنتقل إلى الدور الثاني بينما سيبدأ المنتخب التونسي مشواره في مباريات تحديد المراكز التي التحقت أنجولا للمنافسة بها كذلك باحتلالها المركز الثالث في المجموعة الرابعة رغم فوزها اليوم على الفلبين 84-81.