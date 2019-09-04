الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

بولندا تتأهل للدور الثاني بكأس العالم لكرة السلة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
فاز منتخب بولندا لكرة السلة على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 80-63 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2019، التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر الجاري، ليتأهل إلى الدور الثاني.

تقدمت كوت ديفوار في الربع الأول 24-20 لكن بولندا تفوقت في الربع الثاني 16-8 وفي الربع الثالث 19-17 وفي الربع الرابع 25-14 لتفوز في إجمالي نتيجة اللقاء بنتيجة 80-63.

وارتفع رصيد بولندا بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة لتصعد للدور الثاني الذي سيقام بنظام المجموعات أيضا لكن مع احتفاظ كل منتخب برصيده من النقاط في الدور الأول وعدم مواجهته المنتخب الذي تأهل معه من مجموعة الدور الأول.

وضمن منافسات المجموعة الثانية حقق منتخب نيجيريا لكرة السلة فوزا كبيرا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 108-66 حيث تقدمت نيجيريا في الربع الأول 17-15 وفي الربع الثاني 32-16 وواصل التفوق ليفوز بالربعين الثالث والرابع 30-19 و29-16 على التوالي.

وارتفع رصيد منتخب نيجيريا بهذا الفوز إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث في المجموعة لكنه سيلعب ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32، وكذلك كوريا الجنوبية التي تأتي رابعة برصيد 3 نقاط، وذلك قبيل مواجهة منتخبي الأرجنتين وروسيا المتصدرين.

وضمن المجموعة الثالثة تغلبت بورتوريكو على تونس 67-64 لتنتقل إلى الدور الثاني بينما سيبدأ المنتخب التونسي مشواره في مباريات تحديد المراكز التي التحقت أنجولا للمنافسة بها كذلك باحتلالها المركز الثالث في المجموعة الرابعة رغم فوزها اليوم على الفلبين 84-81.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. "شكاوى الأعلى للإعلام" توصى بحجب 10 مواقع في واقعة "إغماء مدرسة بورسعيد"

منذ ساعتين

كشف سر شعار كأس العالم قطر 2022

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

الصحة العالمية: الاستثمار الصحيح فى التغذية ينقذ حياة 3.7 مليون شخص

تعرف على العادات الخاطئة اليومية المؤدية للسرطان

مبادرة تطالب الدولة بإجراء عمليات السمنة على «نفقة الدولة»

التنمية الدولية تطلق مشروع سلاسل التوريد الصحية فى بوركينا فاسو

الرئيس نيوز

تحرك برلماني لتطبيق عقوبات الغش على تجار قطع غيار الكمبيوتر "المغشوشة"

وزيرة الصحة: تقديم الخدمات الصحية لمليون و800 ألف امرأة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

سؤال وجواب عن خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة الحكومة

وزير المالية: سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال ٧ سنوات

منوعات

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

شرطة دبي تمنح سائقًا ملتزمًا بقوانين المرور سيارة هدية

الصين تستنسخ "قطة" لأول مرة

"يوتيوب" تزيل فيديوهات وقنوات من منصتها تروج للكراهية

كشكول

استعدادات تربية عين شمس لإستقبال العام الجامعي الجديد

"الوزراء": يوافق على استمرار التعاقد مع "نهضة مصر" لشراء الكتب الدراسية

الوزراء يوافق على التعاقد بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت للتغذية المدرسية

"عجلان" يقرر استبعاد مدير مدرسة بقليوب وإحالة جميع العاملين للتحقيق

إسلام سياسي

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية

شباب الإخوان: وجدي غنيم يعيش في رفاهية وبذخ ويتطاول على فقراء الجماعة

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"


زيت وسكر

“تموين مطروح” تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

“الجيزة” تزيل 30 كشكًا غير مرخص بشارع المجزر الآلي

رسميًا.. الحكومة تدرس قرار تحصيل رسوم الانتفاع بالشوطئ

“القومي للإدارة” يعقد فعالية لمناقشة مشروعات تخرج المشاركات ببرنامج القيادات النسائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

فتحي غانم يكتب جواب لبني عبدالعزيز لفريد الأطرش

فى ذكرى كنوت همسون.. كيف انتقد صاحب "الجوع" الحياة المادية؟

من قلب النجع.. "ياليل" أشهر عدودات الصعيد

افتتاح الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك