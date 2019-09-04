تأجيل مباراة ليفربول أمام وست هام بسبب مشاركة الريدز بمونديال الأندية

أكد مسئولي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" تأجيل مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد التي كان مقررا إقامتها يوم 21 ديسمبر المقبل بملعب "لندن".



وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الأربعاء أن التأجيل يأتي نظرا لمشاركة الريدز في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، مشيرا إلى أن بطل دوري أبطال أوروبا سيبدأ مونديال الأندية من الدور نصف النهائي يوم 18 ديسمبر.

