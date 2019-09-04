الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في ليسبوس

قالت الشرطة اليونانية، إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع لمواجهة احتجاجات عنيفة من جانب مهاجرين محتجين على اكتظاظ مخيم بالمهاجرين في جزيرة ليسبوس.



وقاد نحو 50 شابا الاحتجاجات، حيث طالبوا بنقلهم من مخيم اللاجئين مويرا في ليسبوس إلى البر الرئيسي.



وقد قام البعض بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، مما دفعهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع، ولم ترد تقارير بعد حول إصابات محتملة.



ويشار إلى أن مخيم مويرا مصمم لاستيعاب 3000 شخص، ولكن يتواجد فيه حاليا 9000 مهاجر.