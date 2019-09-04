محكمة ألمانية ترفض إلغاء زيجة لقاصر في دولة بالاتحاد الأوروبي

رفضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية إلغاء زيجة لقاصر عُقدت في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.



وبحسب بيانات المحكمة، تتعلق القضية ببلغاريين تزوجا في موطنهما، وكانت العروس تبلغ من العمر عند عقد القران 17 عاما.



وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الأربعاء أنه في المعتاد لا يمكن في ألمانيا إلغاء زيجة سارية قانونيا هناك (بلغاريا)، لأن هذا ينتهك من بين عدة أمور الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، وسيؤدي إلى تكبد معاناة بالغة.



وأشارت المحكمة إلى أنه بالرغم من أن الزواج في بلغاريا غير مسموح به إلا بعد إتمام 18 عاما، يمكن عقد القران لمن هم فوق 16 عاما بتصريح من قاض مختص.