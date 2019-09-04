حسام الزناتي رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد لكرة القدم

قرر الاتحاد لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات.



وذكر الاتحاد، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن اللجنة التي تدير الاتحاد قررت تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" مديرا ماليا جديدا وأحمد محب مستشارا ماليا

للاتحاد كما تم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).