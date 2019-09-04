الناشط جوشوا وونج: المظاهرات سوف تستمر في هونج كونج

على الرغم من إعلان الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام سحب مشروع قانون مثير للجدل رسميا، إلا أن الناشط البارز جوشوا وونج قال إن المظاهرات يجب أن تستمر حتى اليوم الوطني للصين على الأقل في الأول من أكتوبر المقبل.



وقال وونج خلال مناقشة عقدت في وسط تايوان اليوم الأربعاء، " بكين والسلطات الصينية تحاول فقط وقف مظاهراتنا من خلال الإعلان عن سحب مشروع القانون".



وأضاف وونج أنه في ظل ما تم تعرض له متظاهرو هونج كونج من قسوة الشرطة لقمع حقوق الإنسان، أصبحوا الآن أكثر إصرارا على النضال من أجل الديمقراطية والحرية.