الأمم المتحدة تعتزم إغلاق 175 منشأة صحية باليمن لأسباب مالية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستضطر إلى إغلاق 175 منشأة صحية في اليمن، خلال سبتمبر الجاري، لأسباب مالية مرتبطة بعدم الوفاء بالتعهدات. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان مقتضب، إنه "في هذا الشهر، سيضطر إلى إغلاق 175 من أصل 268 منشأة صحية في اليمن، يدعمها حاليًا بخدمات الصحة الإنجابية".



وأضاف أن هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأكثر من مليون امرأة حامل تحتاج إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد والمساعدة الطبية. وأكد أهمية الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح.



ولأكثر من مرة، حذرت الأمم المتحدة في أوقات سابقة من توقف عدد من برامجها الإنسانية جراء نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي 2019 المقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار.