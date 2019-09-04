حبس شاب خطف طفلة وحاول اغتصابها في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العالم لنيابات جنوب الشرقية، الأربعاء، حبس متهم بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها داخل الزراعات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "م. ع"، عامل من عزبة تابعة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شاب بخطف نجلته الطفلة "أ" والتي لم تتجاوز 15 عامًا، أثناء توجهها لأخذ درس بقرية كفر جمعة.



وتبين أنه أثناء مرور الطفلة وجدت شابًا في الطريق فبدا عليها القلق، فأمرها أن تمر دون خوف، وأثناء مرورها جذبها إلى داخل الزراعات، بمنطقة مزروعة بمحصول الذرة، وحاول اغتصابها لكن الطفلة قاومته، فوجه ضربات مبرحة لها بالعين والوجه.



وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من تحديد هوية المتهم وتبين أنه "ج. ال. ش" 16 سنة، وتم القبض عليه وتحرير المحضر رقم 38364 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019.